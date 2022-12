++ Eurozona: indice Pmi novembre in rialzo a 47,8 punti ++

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - L'indice Pmi composito dell'Eurozona è salito in novembre a 47,8 punti. Il dato è in linea con le stime a fronte dei 47,3 punti segnati in ottobre.

Scende da 48,6 a 48,5 punti l'indice dei servizi, che era atteso invariato rispetto al mese precedente. (ANSA).