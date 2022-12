Fisco: Leo, 'Iva da rivedere, ci sono tante anomalie'

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Dovremo andare a rivedere l'Iva" perchè "abbiamo tante anomalie, tante impostazioni che non sono in linea con le direttive comunitarie". Così il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo in collegamento con gli Stati Generali delle imprese e professioni a Cassano D'Adda.

"Basti pensare - ricorda Leo - a quello che avviene oggi per il settore immobiliare" dove "se c'è una cessione di un immobile bisognerà andare a vedere chi è il cessionario. Se è un'impresa di costruzioni che ha realizzato l'opera per meno di 5 anni c'è Iva, se invece si è superato questo lasso temporale c'è l'imposta di registro". Si tratta, evidenzia il viceministro di " una sorta di babele in cui bisogna mettere ordine". "Al tempo stesso - conclude - bisognerà fare molto sulla parte dell'accertamento" perché "noi oggi abbiamo discipline di accertamento imposte sui redditi, discipline di accertamento Iva, discipline di accertamento registro. qui bisognerà unificare i testi". (ANSA).