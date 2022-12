Confindustria: le imprese ragusane si raccontano a Bonomi

(ANSA) - RAGUSA, 03 DIC - Michele Leocata, amministratore delegato di Avimecc ,che opera unico gruppo con una intera filiera avicola , l'unica dell'Italia meridionale, cita il modello di filiera per uscire dalla crisi.

"Tale modello deve diventare il modello economico di riferimento per l'uscita dalla crisi, l'acceleratore del cambiamento verso una società industriale 4.0, efficiente, sostenibile e internazionalizzata. Rivolgendosi al Presidente Bonomi: "Presidente, non chiediamo assistenzialismo, oggi il Sudest siciliano, le cui realtà produttive hanno ritmi che non hanno nulla da invidiare a quelli del Nordest italiano, chiedono che sia libero il gioco delle opportunità e della concorrenza fra i migliori. Su questo chiediamo di avervi a fianco".

Antonella Leggio, a capo della Ilap Spa che opera nel campo dei teli in politilene , provenienti dagli impianti agricoli di serricoltura, ha ribadito l'importanza dell'economia circolare creata nel territorio dalla propria impresa, ricordando però come nel solo mese di agosto i costi energetici sono aumentati del 50%.

"Il Covid , l'aumento dei prezzi, le difficoltà di approvvigionamento, hanno portato ad una serie di interventi del Governo che permettono ora di guardare al futuro". Lo ha detto Marco Anfuso, amministratore di Regran, azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili. (ANSA).