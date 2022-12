Confcommercio, spesi 4 miliardi durante la Black Week

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Gli italiani hanno speso 4 miliardi di euro per acquisti durante la Black Week. È quanto emerge dall'analisi dei consumi di Natale e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di Confcommercio, secondo cui la settimana di sconti alla fine di novembre ha visto una crescita nei consumi rispetto all'anno scorso del 14,3% (16,7% online e 11,8% nei negozi fisici).

Considerando coinvolti 16 milioni di italiani, la spesa media è di circa 250 euro a testa. "La Black Week è una spia concreta, che potrebbe dirci cose sul 2023", afferma Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio. Nonostante metà degli acquisti tra Black Friday e Cyber Monday costituiscano sicuramente un anticipo dei regali natalizi, "una buona Black Week è un segnale di ottimo auspicio per i consumi complessivi di dicembre". Notiamo "il tentativo delle famiglie di consolarsi e reagire" e questo potrebbe accadere a dicembre, dopo "un brutto bimestre ottobre-novembre, che ci ha fatto entrare in recessione mite-tecnica", con un impatto sui consumi 2022 per circa 0,7%. (ANSA).