Welfare: da Regione 900 mila euro a favore delle famiglie

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Novecentomila euro a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci per le famiglie liguri sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Giacomo Raul Giampedrone.

La misura prevede l'erogazione di contributi provenienti dal riparto del fondo nazionale per la famiglia, che viene erogato ogni anno alle regioni per i servizi a favore delle famiglie. La nuova programmazione prevede due aree di intervento: lo sviluppo dei centri famiglia, cioè di luoghi fisici dove offrire servizi alle famiglie, dall'orientamento alla consulenza e mediazione familiare, di mutuo auto aiuto in una logica di supporto alla genitorialità. E attività specifiche di supporto alla natalità e genitorialità attraverso servizi di home visiting soprattutto nella fase di nascita del bambino in situazione di vulnerabilità e fragilità.

"Stiamo cercando di dare sempre maggiore impulso all'attività dei centri per dare gambe e sostanza a questo tipo di programmazione, tenendo conto che il fondo in questi anni ha avuto un discreto incremento finanziario - spiega Giampedrone - Si tratta di attività concepite all'interno della rete territoriale dei servizi". (ANSA).