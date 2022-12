Superbonus: Borghi, proposta Abi-Ance meritevole di attenzione

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti al dl aiuti quater in discussione in commissione Bilancio al Senato compresi alcuni riguardanti le norme sul superbonus. "Ci sono emendamenti - sottolinea Claudio Borghi - sia in direzione di proroga che di sblocco dei crediti, come ad esempio la proposta, venuta da Abi e Ance, sulla compensazione con F24. Non sappiamo se il governo recepirà quella proposta ma ci sembrava meritevole di attenzione".

"Abbiamo cercato di raccogliere - evidenzia Borghi che è anche relatore del provvedimento - le sollecitazioni delle categorie. Ovviamente il deposito degli emendamenti è un primo step, bisognerà scegliere i 150 segnalati (21 spettanti alla Lega) e lo faremo sulla base delle realistiche possibilità di accoglimento". (ANSA).