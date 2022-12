Pmi: Piemonte, azione per consolidare presenza su mercati esteri

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Consolidare la presenza competitiva internazionale delle piccole e medie imprese piemontesi, favorendone la penetrazione organizzata nei mercati esteri. E' l'obiettivo di una misura varata oggi dalla Giunta regionale del Piemonte e che prevede l'avvio di un avviso pubblico, aperto fino al 15 dicembre, finalizzato alla partecipazione delle Pmi ai Progetti Integrati di Filiera che verranno attivati in diversi comparti produttivi. "Si tratta di progetti 'ponte' - spiega l'assessore all'Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca - che ci traghetteranno verso i nuovi fondi europei del periodo 2021-2027, che all'internazionalizzazione vedono destinati 45 milioni. Come Giunta abbiamo voluto destinare oltre 3 milioni di fondi Fsc al finanziamento di questo bando per i Pif, così da assicurare alle circa 800 Pmi piemontesi già partecipanti alla precedente edizione la partecipazione ai principali eventi del primo semestre 2023, oltre che consentire a sempre nuove imprese di aggiungersi".

"I Pif - aggiunge Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte - sono strumenti concreti che offrono alle imprese del territorio un insieme strutturato di attività per supportare la crescita sui mercati esteri del Made in Piemonte. Nell'ultima annualità sono state oltre 150 le iniziative organizzate da Ceipiemonte".

Alle Pmi ammesse sarà concessa la riduzione sui costi di partecipazione alle azioni che saranno proposte nell'ambito delle attività di ogni progetto, per un valore massimo dell'agevolazione pari a 15mila euro ad impresa per ogni Pif a cui è ammessa". (ANSA).