Pensioni: Bonomi, non messa in sicurezza spesa previdenziale

(ANSA) - CATANIA, 02 DIC - "Noi non comprendiamo ad esempio perchè si facciano interventi sui prepensionamenti. Quest'anno la media di chi andrà in pensione è di 61,5 anni e non di 67.

Riguardo agli interventi sulle pensioni, si tratta di scelte che allontanano di nuovo dall'obiettivo di mettere in sicurezza la spesa previdenziale italiana senza arrecare alcuna utilità in termini di ricambio generazionale e accesso dei giovani al mercato del lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a Catania in occasione di un incontro organizzato da Confindustria Catania. (ANSA).