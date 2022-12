Manovra: Confprofessioni, non contiene una vera 'Flat tax'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La manovra economica "non contiene una vera 'Flat tax', ma ha semplicemente esteso la platea dei potenziali beneficiari del regime forfettario, coinvolgendo un numero molto limitato di contribuenti, per una spesa di appena 280 milioni di euro per l'anno 2023". A sostenerlo il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, che oggi, davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha messo a fuoco luci e ombre della Legge di bilancio. Positiva poi, secondo l'organismo, è "la tregua fiscale, ma occorre estendere la rottamazione anche agli avvisi bonari ed allungare il periodo dello stralcio oltre il 2015, nell'auspicio di una pulizia totale del magazzino fiscale, per alleggerire il carico tributario nei confronti dei contribuenti e impostare meccanismi che impediscano il ritorno all'accumulo dei ruoli della riscossione". Dure critiche, invece, da parte di Stella, recita una nota, alle disposizioni che introducono una responsabilità solidale a carico del professionista intermediario in caso di frodi fiscali. (ANSA).