Manovra: Confesercenti, su costi energia risposte non risolutive

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Per Confesercenti "le risorse disponibili ed il poco tempo a disposizione hanno certamente condizionato lo spazio di manovra disponibile per il Governo, che ha evitato da un lato l'accumularsi di ulteriore debito ma al tempo stesso ridotto notevolmente l'efficacia temporale della manovra", rileva Confesercenti, in audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato con il segretario generale Mauro Bussoni. "Le risposte date per il contenimento del boom dei costi energetici - pur essendo indispensabili, non sono purtroppo risolutive. Occorrerebbe almeno estendere la fruizione del credito di imposta al 31 dicembre 2023, cancellando la limitazione dell'azzeramento degli oneri di sistema per utenze con potenza disponibile fino a 16.5 kw, che coinvolgerà molte attività del comparto turistico (alberghi, bar e ristoranti). Dal primo gennaio, se la norma non cambia, si ritornerebbe a bollette insostenibili".

E "sul cuneo fiscale speravamo di più: il problema del costo del lavoro rimane, i mini provvedimenti fatti finora possono aiutare ma serve una revisione organica", dice ancora Confesercenti.

Ora "la ripresa dei consumi e una maggiore disponibilità di spesa da parte delle famiglie dovranno essere poste al centro dell'azione di Governo non appena licenziata la Legge di Bilancio", chiede tra l'altro Confesercenti che si sofferma anche sulle criticità "sul piano del credito", su pagamenti chiedendo "di azzerare le commissioni per gli importi fino a 50 euro" tramite pos, sul tema dei tributi locali ("evitare un aumento generalizzato") e delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico concesse in deroga per i dehors ed in scadenza a fine anno. (ANSA).