Manovra: Cna, guarda a piccole imprese ma misure parziali

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "La manovra 2023 mostra una intonazione ancora espansiva in continuità con la precedente per contrastare la crisi energetica, guarda alle piccole imprese con alcune misure che tuttavia sono parziali e non affrontano in modo strutturale temi fondamentali come fisco, previdenza, lavoro e energia". La Cna lo ha sottolineato in audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

"Manca di visione strategica e di profondità perché alle imprese non basta essere aiutate per appena un trimestre", avverte.

