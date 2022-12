Manovra: Alleanza Coop, bene l'impianto, rinnovare aiuti

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Apprezziamo l'impianto della manovra per il 2023, in particolare la decisione di riservarne la maggior parte alle misure per contrastare il caro energia e i caro prezzi, che auspichiamo siano accompagnate da misure efficaci di prevenzione dei comportamenti speculativi. Nel dettaglio, riteniamo imprescindibili i rinnovi degli aiuti alle imprese (bonus energia) e alle famiglie (bonus sociale)".

Alleanza Cooperative lo evidenzia in audizione sulla manovra presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

Tra i vari punti approfonditi, Alleanza Cooperative condivide "la volontà di procedere alla riduzione graduale, ma significativa del cuneo fiscale. È prioritario lasciare più soldi in tasca ai lavoratori, per aumentare il potere d'acquisto, e alle imprese, per permettere maggiori investimenti e competitività". E "resta centrale il tema delle pensioni.

L'invito è quello di elaborare soluzioni che salvaguardino i conti pubblici. Quota 103 è una misura tampone che deve precedere un ragionamento sul tema pensioni nel suo complesso.

In questo senso, Alleanza delle Cooperative avrebbe ritenuto opportuno un intervento, attraverso la leva fiscale, per un rilancio della previdenza complementare e dei fondi pensione negoziali. Si fa fatica, invece, a cogliere la ratio che ha portato ad una rivisitazione di 'opzione' donna che riduce ulteriormente la platea di potenziali beneficiarie di una misura che finora ha registrato uno scarso appeal".

Sul reddito di cittadinanza: "Ha dato respiro alle fasce più fragili" ora "occorre garantire l'efficacia degli strumenti di ricollocazione al lavoro e potenziare le misure di sostegno per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità in forma cooperativa dei percettori occupabili". (ANSA).