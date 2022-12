Inps: allarme Cisl, in Piemonte carenza di personale

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - C'è carenza di personale negli organici Inps del Piemonte, l'allarme arriva da Cisl funzione pubblica. "Dare risposte adeguate, e in tempi ragionevoli, alle legittime richieste degli utenti deve essere la vera priorità dell'ente - denunciano Luca Caretti e Francescantonio Guidotti, segretari regionali di Cisl e Fnp Cisl - e la continua riduzione del personale, nonostante l'impegno dei lavoratori, troppo spesso impedisce di svolgere tutte quelle nuove funzioni attribuite all'Inps negli ultimi anni". Nel 2023 sono previste 287 nuove assunzioni, ma vengono ritenute insufficienti per coprire il vuoto d'organico che si è creato negli ultimi anni con la progressiva riduzione degli addetti ha comportato e continua a comportare ritardi e difficoltà nell'evasione delle pratiche. "Abbiamo chiesto alla direzione piemontese di attivarsi a livello centrale per aumentare le assegnazioni di personale in Piemonte - dice Sergio Melis, segretario generale della Cisl Fp - e riteniamo fondamentale puntare sulla formazione e riqualificazione di personale per meglio rispondere ai cambiamenti organizzativi in atto". Infine,"Cisl, Fp Cisl, Fnp Cisl Piemonte "registrano con rammarico la decisione della Cgil Piemonte di promuovere da sola un presidio (il 7 dicembre, ndr) senza tener conto dell'iniziativa unitaria già programmata.

Questa è una battaglia di tutti". (ANSA).