Imprese: Marcato,grande lavoro della Regione con Unioncamere

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - La Regione del Veneto, con una delibera di Giunta del 2019, ha stretto un Accordo di Programma quinquennale con Unioncamere per coordinare l'azione della Regione e del Sistema camerale e per contribuire allo sviluppo della competitività delle imprese singole e associate, anche grazie alla valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento della competitività del sistema territoriale veneto.

"Un accordo - ha dichiarato l'assessore veneto allo Sviluppo economico e all'Energia, Roberto Marcato, durante il convegno tenuto oggi a Mestre dal titolo 'Futuro, pronti all'Impresa' - che tocca il settore della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione, e prevede che i singoli progetti attuativi siano regolati da apposite convenzioni stipulate tra le parti".

"Colgo l'occasione di questo convegno - ha detto Marcato - per ringraziare di cuore il Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, e tutti gli uomini e le donne del mondo della economia veneta. Li ringrazio per il grande lavoro che siamo riusciti a fare insieme soprattutto in un periodo drammatico e difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid 19 con il lockdown. Lo dico perché è vero che abbiamo un accordo di programma che ci impegna a fare delle cose per il nostro territorio, ma è come quelle cose vengono fatte che fa la differenza. Nei mesi scorsi, quello che si vedeva in Tv era solo la conta, ahimé, dei decessi e dei contagi, ma non si misurava tutto il lavoro che c'era dietro anche sul fronte dell'economia e dell'impresa. Mi ricordo le tante ore trascorse insieme agli uomini e alle donne di Unioncamere per capire cosa fare per superare quel momento. Per capire come aiutare le nostre imprese, quali risposte immediate avremmo potuto dare agli imprenditori e artigiani che ci chiamavano h24 per sapere cose che nessuno poteva sapere in quel momento. Il sabato sera c'era la conferenza del Premier che parlava di chiusure e di codici e poco dopo mezzanotte cominciavano le telefonate in cui gli imprenditori mi chiedevano: domani apro o chiudo? Ho un codice misto, che faccio? C'era un confronto quotidiano con i nostri imprenditori e artigiani e vi assicuro che non era facile".

Per quest'anno, il Programma ha previsto una spesa complessiva di 121mila euro, di cui 110 a carico della Regione del Veneto.

In particolare, vengono attivati percorsi formativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese per agevolare la fruizione dei servizi digitali; sulla digitalizzazione e sulle Piccole e medie imprese; sulle opportunità di finanziamento dirette per professionisti e imprese. (ANSA).