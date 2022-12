Conte,internalizzare call center Inps operazione di successo

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "Abbiamo fatto i calcoli e abbiamo visto che i lavoratori di società private, impegnati nei call center per l'Inps, conveniva addirittura assumerli, internalizzare questo servizio. Quindi 880 lavoratori a Napoli e 3014, che diventeranno 3100, in tutta Italia diventeranno dipendenti dell'Inps con tutte le maggiori tutele che via via verranno loro confezionate: stabilità, possibilità di lavorare nelle sedi dell'Inps, quindi con un risparmio rispetto agli affitti delle sedi private e in più con la possibilità di una riqualificazione continua. Questa è un'operazione di successo".

Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a Napoli a margine di un presidio organizzato dalla Slc Cgil che ha interessato i lavoratori della ex Comdata che verranno internalizzati dall'Inps. Un'operazione che, come ha rilevato una delle lavoratrici, è stata possibile "grazie all'impegno dei due governi Conte e del presidente Inps, Pasquale Tridico".

(ANSA).