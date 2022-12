Confindustria Sicilia:Albanese, meridione sparito da manovra

(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - "Una manovra senza il Sud è una manovra parziale, riflette la visione di un Paese monco. Il Meridione vergognosamente è sparito dalla tassonomia della politica". Lo dice Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia. Il riferimento è al Bonus investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Un sistema di agevolazioni che non è stato non inserito nella legge di bilancio 2023. "Per il Mezzogiorno è una follia. Un provvedimento a metà. Cancellato con un colpo di gomma il bonus Sud, cioè il migliore strumento di incentivo e impulso all'impresa e al lavoro degli ultimi anni. "Eppure finora il Bonus Sud è stato uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo e a favorire gli investimenti nel Mezzogiorno - continua Albanese - Con l'abolizione della misura rischia di saltare un intero sistema economico. Il regime di aiuti ha incentivato le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature per strutture produttive nuove o esistenti. Lo strumento è stato attivato con un credito di imposta a liquidità immediata mediante compensazione in F24. Un aiuto vero, reale e concreto verso le aree del Sud". (ANSA).