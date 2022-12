Confartigianato, D'Albore rieletto presidente a Caserta

(ANSA) - CASERTA, 02 DIC - Antonio D'Albore è stato rieletto presidente di Confartigianato Imprese Caserta. L'imprenditore di Casapulla, patron di DCar, Cittadella dell'automobile, incassa la fiducia del mondo artigiano che ha rappresentato in un momento storico complesso. "Le imprese artigiane - dice Dl'Albore - sono state costrette ad affrontare uno scenario complesso e in rapida mutazione che ha creato e crea non poche preoccupazioni. Ora più che mai il mondo dell'artigianato è chiamato ad offrire la propria forza di 'costruttore di futuro', anche a tutela delle nuove generazioni, confidando in un nuovo patto di fiducia con le istituzioni volto allo sviluppo economico e sociale di Terra di Lavoro".

Rispetto per l'ambiente, attenzione maggiore ai giovani e alla loro formazione per avere manodopera specializzata attraverso il coinvolgimento sempre più attivo degli istituti professionali e delle università, investimenti in nuove tecnologie per avere una impresa artigiana al passo con i tempi ed un nuovo credito di prossimità che riconosca il valore sociale dell'impresa a valore artigiano e che aiuti lo sviluppo del tessuto produttivo di comunità: sono i punti cardine del programma della nuova giunta esecutiva di Confartigianato Imprese Caserta, formata oltre che dal presidente Antonio D'Albore, anche da Vincenzo Frasca, Pasquale Granata, Giuseppe Posillipo e Angelo De Siena.

Revisore dei conti è stato nominato Elpidio Sorbo e segretario generale è stato riconfermato Luca Pietroluongo.

"Il mondo artigiano che noi rappresentiamo è pronto ad accettare le sfide che il futuro ci porrà - sottolinea Luca Pietroluongo, segretario di Confartigianato Imprese Caserta - per esaltare ancor di più creatività e diversità e creare un mondo a intelligenza diffusa. Continueremo ad offrire al nostro territorio un contributo di idee sui temi più significativi, connesse alla nostra visione e che corrisponde ai valori dello 'spirito artigiano'". (ANSA).