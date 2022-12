Bollette: Bcc, finanziamenti agevolati a famiglie e imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - Oltre 200 milioni per sostenere famiglie e imprese: è questa la risposta delle banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna al caro-bollette che continua ad abbattersi sul tessuto economico e sociale della regione.

"Le Bcc dell'Emilia-Romagna - commenta Mauro Fabbretti, presidente della Federazione regionale che riunisce nove istituti bancari con 353 sportelli - hanno messo a disposizione del territorio in questi mesi oltre 200 milioni di euro sotto forma di finanziamenti agevolati, mutui, linee di credito e altri strumenti finanziari che consentiranno ai nostri circa 143.000 soci e oltre 700.000 clienti di affrontare quella che va configurandosi sempre più come una vera tempesta perfetta".

Diversi gli strumenti messi a disposizione di privati e aziende: si va da plafond a tasso agevolato accessibili dagli imprenditori del territorio per garantire la liquidità necessaria a far fronte all'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, a risorse dedicate al comparto agricolo per affrontare le conseguenze degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito numerose aree della regione. E ancora, strumenti per la ratealizzazione delle bollette di luce e gas si affiancano a linee di credito dedicate alle imprese più piccole per garantire i pagamenti di imposte, stipendi e materie prime. (ANSA).