Banche:Poloni (Abi), sì a tecnologie ma persone fondamentali

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Le tecnologie hanno un peso sempre maggiore nel comparot bancario "ma il futuro del lavoro in banca vedrà sempre al centro le persone". Lo afferma Salvatore Poloni, responsabile del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro dell'Abi all'Hr Forum. "La sfida delle nuove tecnologie parte da lontano e certamente il covid è stato un acceleratore. Abbiamo registrato tutta una serie di comportamenti che sono cambiati nel tempo, si sono consolidati e soprattutto nelle fasi di lockdown ci sono stati dei picchi. Un contesto molto evoluto di cui dobbiamo tenere conto, ma sarebbe un errore considerare la tecnologia un fine. La tecnologia è un mezzo mentre il fine, chi fa le cose, chi eroga i servizi, chi parla con i clienti, magari anche utilizzando le tecnologie, sono sempre le persone".

"Certamente - ha conclusoi - le competenze digitali devono aumentare, ma non bisogna trascurare le cosiddette soft skills, le competenze relazionali, che sono proprie delle persone nella loro innata capacità di interazione per comprendere i clienti e costruire un rapporto di fiducia". (ANSA).