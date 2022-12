Banche: Poloni (Abi),in rinnovo contratto adeguare normative

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Sul nuovo contratto, in attesa di una piattaforma più strutturata, immagino alcuni temi come quello economico che generalmente fa più notizia. Ma anche gli aspetti normativi, come abbiamo visto nella passata esperienza, dovranno avere uno spazio importante per essere al centro dei rapporti e della gestione di tutte le nostre persone". Lo ha detto Salvatore Poloni, responsabile del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro dell'Abi all'Hr Forum. "Un contratto nazionale - ha aggiunto - deve essere sempre aggiornato ed al passo con i tempi, quindi anche in termini di inquadramenti, declaratori. Credo sia un ambito sul quale occorrerà lavorare per avere strumenti veramente utili e centrali per la ragion d'essere di tutto il settore".

"Il ruolo del contratto e delle relazioni industriali è stato determinante, tanto che nell'ultima tornata del 2019 ci hanno aiutato a cogliere un momento essenziale" ha sottolineato. "Per esempio è stata inserita una disciplina puntuale e dettagliata dello smart working ed è stata veramente propizia perché ovviamente nessuno di noi poteva immaginare che ci sarebbe stata la pandemia, nessuno di noi poteva immaginare che ci sarebbe stato un uso così diffuso del lavoro agile. Ebbene, aver avuto per primi rispetto ad altri settori una disciplina nel contratto nazionale è stato certamente di grande aiuto. Ma chiuso il contratto nel 2019, ci siamo ritrovati in piena pandemia, così le relazioni industriali, il rapporto negli anni costruito con le organizzazioni sindacali è stato fondamentale per la gestione delle emergenze di tutta la pandemia. Tempo per tempo sono stati fatti protocolli, sono stati adeguati e questo ha dato molta tranquillità alle banche e consentito di proseguire lavoro e offerta dei servizi con continuità e sicurezza" ha concluso.

(ANSA).