++ Giorgetti, su pensioni intervento doloroso, ma necessario ++

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Facciamo un intervento doloroso sulle pensioni non minime, ma che corregge di circa 10 miliardi nei tre anni l'andamento" della spesa pensionistica. "Avrei preferito non farlo ma in assenza di questo, la quadratura del cerchio non poteva avvenire". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione.

