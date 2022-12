Unioncamere Calabria,online ciclo su programma fondi 2021-27

(ANSA) - CATANZARO, 01 DIC - E' online il "Ciclo di pillole informative sui principali programmi di finanziamento 2021-2027" realizzato da Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe Network con il supporto operativo di Unioncamere Europa, l'associazione delle Camere di commercio italiane a Bruxelles.

"Si tratta - è detto in un comunicato di Uonioncamere Calabria - di un primo ciclo costituito da dieci pillole informative, fruibili gratuitamente e interamente online, sui principali programmi di finanziamento 2021-2027 allo scopo di promuovere la conoscenza della programmazione europea e supportare la partecipazione di Imprese, Università, Centri di Ricerca, Clusters e organizzazioni territoriali ai bandi di finanziamento diretti quali: Creative Europe, Digital Europe, Erasmus+, Horizon Europe, Innovation Fund, InvestEU, IPA III, LIFE, NDICI - Global Europe e Single Market Programme - COSME. L'iniziativa si colloca nell'ambito della più ampia attivazione di percorsi base di formazione specialistica online già promossi da Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe Network al fine di rendere disponibili strumenti di conoscenza utili per accrescere la competitività del sistema imprenditoriale regionale sulle tematiche dell'internazionalizzazione, dell'innovazione, della legislazione e della progettazione europea".

I corsi potranno essere consultati in maniera gratuita.

L'accesso è consentito previa registrazione alla piattaforma e-learning: http://www.formazioneunioncamerecalabria.it/forma/index.php (ANSA).