Pensioni: Ocse, non ritardare riforme per incertezza

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "I responsabili politici dovrebbero continuare a rafforzare i sistemi pensionistici". Lo sottolinea Carmine Di Noia, Director of Financial and Enterprise Affairs dell'Ocse presentando Pensions Outlook 2022 . "L'attuale incertezza finanziaria ed economica, nonché l'aumento del costo della vita, sottolinea, possono indurre i responsabili politici, le autorità di regolamentazione e le autorità di vigilanza a rinviare le riforme che potrebbero migliorare i loro sistemi pensionistici. Tuttavia, avverte l'Organizzazione, ritardare le riforme necessarie metterebbe a rischio il benessere dei pensionati attuali e futuri".

I regimi pensionistici in cui i risparmi pensionistici sono investiti per accumulare attività che finanzieranno le pensioni sono aumentati negli ultimi due decenni nella maggior parte dei paesi membri dell'Ocse. Lo sviluppo di questi accordi pensionistici garantiti da attività ha contribuito a sistemi pensionistici multipilastro in cui integrano, anziché sostituire, le pensioni pubbliche a ripartizione. "Proseguire con le riforme dei regimi pensionistici garantiti da attività - scrive Di Noia - è pertanto essenziale per migliorare i risultati pensionistici e la sostenibilità dei redditi pensionistici per i pensionati e creare sistemi pensionistici più inclusivi". (ANSA).