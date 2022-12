Pensioni: Ente periti industriali, oltre 1,5 mld patrimonio

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Vicino ai 29 milioni l'avanzo di esercizio previsto per il 2023 dall'Eppi, Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, con un patrimonio che si appresta a superare il miliardo e mezzo. Nel frattempo, la Cassa presieduta da Paolo Bernasconi, fa sapere che sono 5,5 i milioni destinati agli interventi assistenziali ordinari e straordinari a favore dei liberi professionisti iscritti e le loro famiglie. I dati sono stati forniti dall'Eppi, dopo il via libera al Bilancio di previsione per il 2023. (ANSA).