Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 335 GIOVEDI' 01 DICEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:45

          Intesa: 'Imprese vincenti' premia le eccellenze del Nordest

        2. 18:30

          Pasqua interpreta la Valpolicella, sostenibile e biologica

        3. 18:28

          Gas: ad Amsterdam chiude in deciso rialzo a 146 euro (+7,5%)

        4. 18:21

          Borsa Milano: positiva (+0,59%), scivolone Tim, Juve debole

        5. 18:05

          Spread Btp-Bund chiude in aumento a 193,9 punti

        6. 18:02

          Borsa: Europa termina in rialzo, Francoforte +0,29%

        7. 17:42

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,59%)

        8. 17:35

          Manovra: Uil, avviare un percorso di mobilitazione

        9. 17:01

          Lavoro: Calderone, mission casse autonome è centrale per Paese

        10. 16:57

          Professioni:commercialisti'in salute',sale reddito di 1 su 2

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie