Natale: Coop.fi, panettone 'solidale' per hospice bambini

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Un panettone da tre chili firmato da Luisanna Messeri, cuoca e food blogger, da oggi è in vendita su prenotazione nelle fornerie dei Coop.fi: acquistandolo si potrà contribuire al progetto della Fondazione Casa Marta per la costruzione di una struttura pediatrica che possa accogliere, insieme ai familiari, i bambini che necessitano di cure palliative e assistenza medico infermieristica. Per ogni panettone venduto 15 euro dell'incasso saranno devoluti al progetto.

La ricetta del panettone è quella tradizionale, con uvetta e canditi, ma rivisitata da Messeri con le uvette ammollate nel Vinsanto di Tiberio, prodotto nel Chianti in piccole quantità, e al sale di Volterra, considerato il più puro d'Italia.

Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie sostengono Casa Marta e, oltre che la vendita del panettone, promuoveranno altre iniziative di raccolta fondi sul territorio con il sostegno delle sezioni soci Coop, come la Cena Galeotta del 16 dicembre nella Casa di Reclusione di Volterra. (ANSA).