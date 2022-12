==Manovra: Molinari, impianto giusto, poi torneremo su pensioni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'impianto della legge di Bilancio è "quello giusto" e i margini di correzione "sono stretti, perché le risorse disponibili sono poche e il grosso è stato giustamente messo per contrastare il caro energia, ma c'è sempre qualcosa che può essere migliorato. E quello che non ci può rendere troppo soddisfatti, ad esempio, è il capitolo pensioni".

Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari in un'intervista a La Stampa, aggiungendo che "c'è l'impegno a tornare sul tema appena possibile, e alcune piccole modifiche si possono fare".

Sul tetto del contante, Molinari dice che "noi riteniamo che l'innalzamento" permetta "di riconquistare la clientela straniera che sceglie di spendere altrove sui beni di lusso".

Quanto ai pagamenti con il pos, l'obiettivo è andare "incontro alle richieste degli esercenti. C'è un problema con le commissioni bancarie troppo alte, tanto da azzerare, in alcuni casi, il profitto dei commercianti. In questo modo, quando ci siederemo al tavolo con le banche per chiedergli di abbassare le commissioni, avremo più forza".

Molinari ritiene positivo il dialogo proposto da Calenda, "capisco però - aggiunge - l'irritazione di Forza Italia, perché c'è un elemento malizioso: Calenda candida in Lombardia Letizia Moratti e rubare voti al centrodestra sarebbe più difficile se avesse con Meloni un atteggiamento pregiudizievole". (ANSA).