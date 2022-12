Manovra: da indicizzazione pensioni -10,2 miliardi in 3 anni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni contenuto in manovra consente una minor spesa al netto degli effetti fiscali di complessivi 10,2 miliardi nel triennio 2023-25. E' quanto emerge dal testo complessivo della legge di Bilancio arrivato in Parlamento. Dalla misura emergono risparmi per 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025.

Sul fronte delle spese, invece, i vari interventi nel settore della previdenza hanno un costo che supera i 3,4 miliardi nel triennio: nello specifico, l'introduzione in via sperimentale di quota 103 costa (sempre al netto degli effetti fiscali) circa 2,17 miliardi (571 milioni nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 405 milioni nel 2025); la proroga di Ape sociale e Opzione donna costa complessivamente 674 milioni; l'incremento delle pensioni minime circa 589 milioni nel triennio (210 milioni nel 2023 e 379 milioni nel 2024). L'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori, il cosiddetto 'bonus Maroni', costa invece una quarantina di milioni (al netto degli effetti fiscali) in tre anni. (ANSA).