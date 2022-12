Itas e Trentino Volley,campagna per previdenza complementare

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - È stato presentato oggi presso la sede di Itas, a Trento, il progetto che vede i giocatori e le giocatrici di Trentino Volley protagonisti nella promozione della cultura previdenziale attraverso una specifica iniziativa di comunicazione realizzata dalla compagnia per il proprio fondo pensione Plurifonds. La campagna di comunicazione - informa una nota - partirà nelle prossime settimane e si compone di una serie di scatti che ritraggono i giocatori e le giocatrici durante fasi di gioco, con un "claim" che sottolinea quanto il successo individuale sia un lavoro di squadra, da costruire giorno dopo giorno.

Sono stati coinvolti non solo i giocatori della prima squadra, ma anche i ragazzi delle giovanili che, sempre oggi, hanno partecipato a un laboratorio formativo tenuto dai tecnici ITAS che hanno illustrato loro i benefici di aderire a un piano integrativo che possa accompagnarli anche al termine della loro attività professionistica.

"Itas ha aderito con entusiasmo al nuovo progetto, inserito all'interno della storica collaborazione con Trentino Volley, perché esso è pienamente coerente con i valori della mutua. La popolarità dei giocatori coinvolti sarà poi fondamentale per fare informazione sulla problematica seria e reale della previdenza complementare", ha spiegato Fabrizio Lorenz, presidente Itas Vita.

La presentazione della campagna di comunicazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati, aggiornati ad ottobre 2022, del fondo pensione aperto Plurifonds di Itas Vita, che conta oltre 104.000 aderenti, in crescita nell'ultimo anno del +13%. Circa il 40% degli aderenti (39.851 persone) risiede in Trentino Alto Adige. Il patrimonio gestito dal fondo è pari a 1,1 miliardi di euro, con una crescita che sfiora il +15% rispetto al 2021. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella degli over 50 anni, ma il 2022 ha registrato un sensibile aumento degli aderenti anche tra i più giovani. (ANSA).