Istat:Uil,bene la crescita del lavoro stabile, no ai voucher

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "I dati mettono in evidenza un positivo ampliamento della distanza tra lavoro stabile e lavoro instabile, a tutto vantaggio del primo" ma " se il sistema produttivo sta maggiormente investendo nella buona occupazione, ci domandiamo e domandiamo al nuovo Governo, perché invertire questa rotta positiva con la reintroduzione a tutto campo, come si legge nello schema della prossima Legge di Bilancio, del voucher che è inconfutabilmente uno strumento che amplia diseguaglianze sociali e aumenta il rischio di povertà lavorativa?". Lo afferma la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, commentando in una nota i dati Istat su occupazione e disoccupazione. Veronese mette anche in evidenza il persistere del "gap occupazionale di genere, dove la distanza tra donna e uomo è di 18,1 punti percentuali. E' evidente che le tante criticità del mondo del lavoro femminile, non sono state sanate". (ANSA).