Istat:Confcommercio,bene l'occupazione ma criticità per autonomi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il numero di occupati è ai massimi storici e si conferma un'elevata partecipazione al mondo del lavoro, dato peraltro rappresentativo di un mix profondamente diverso da quello che conosciuto nello scorso decennio, in cui i disoccupati rappresentavano oltre il 10% della forza di lavoro.

In questo contesto uno degli elementi di criticità continua ad essere rappresentato dal lavoro autonomo che, a parte occasionali miglioramenti, continua a registrare una progressiva tendenza alla riduzione. Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi su occupazione e disoccupazione. In generale, viene rilevato in una nota, "il buon andamento del mercato del lavoro negli ultimi due mesi, posto a sistema con il balzo della fiducia di novembre, apre nuove possibilità di tenuta dell'attività produttiva nella parte finale dell'anno in corso". (ANSA).