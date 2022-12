Istat:Cisl,bene il lavoro stabile ma servono politiche espansive

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La crescita dell'occupazione stabile è una "buona notizia", ma "la riduzione dei contratti a termine non è di per sé una buona notizia perché potrebbe segnalare il venir meno del clima di fiducia e rischia di porre fine al meccanismo virtuoso assunzione a termine-stabilizzazione" . Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cisl, Giulio Romani. "Abbiamo davanti a noi mesi in cui le difficoltà internazionali potrebbero imprimere una frenata alla nostra economia - aggiunge - pertanto chiediamo al governo maggiori sforzi su politiche espansive per il rilancio degli investimenti e della crescita, al fine di spingere l'occupazione, ed un sempre maggiore impegno su scuola e formazione a tutti i livelli". (ANSA).