Istat: crescita lavoro trainata da posti fissi, +502mila

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La crescita dell'occupazione di ottobre (+82mila occupati su settembre, +496mila sull'anno) è stata trainata dall'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato che sono risultati 117mila in più su settembre e 502mila in più su ottobre 2021. Lo rileva l'Istat sottolineando che i dipendenti permanenti nel mese erano 15.264.000. Nel complesso i dipendenti sono aumentati di 99mila unità su settembre e di 467mila su ottobre 2021 raggiungendo nel mese le 18.244.000 unità. I dipendenti a termine a ottobre erano 2.980.000 con un calo di 18mila unità su settembre e di 35mila su ottobre 2021. Gli occupati indipendenti a ottobre erano 4.987.000 con un calo di 17mila unità su settembre e un aumento di 29mila unità su ottobre 2021. Nel complesso gli occupati a ottobre erano 23.231.000, superando per la prima volta il record pre pandemia del giugno 2019. (ANSA).