Istat: Confesercenti,bene trend lavoro ma prosegue calo autonomi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "La dinamica positiva registrata dall'Istat sugli occupati di ottobre indica sì una crescita del totale degli occupati per il secondo mese consecutivo ma l'aumento è dovuto solo ai dipendenti permanenti. Mentre per i lavoratori autonomi, dopo settembre si registra un nuovo calo, per complessive 37mila unità in due mesi". Così Confesercenti in una nota sottolineando come i dati confermino "le difficoltà che affrontano da tempo le piccole imprese". "Il lavoro autonomo va sostenuto", viene spiegato, e "auspichiamo che, durante la discussione in Parlamento della manovra, vengano adottati provvedimenti e risorse mirati alla tutela dell'occupazione imprenditoriale" perchè "se per garantire l'occupazione dipendente e favorirne la crescita giustamente si adottano provvedimenti di sostegno, non altrettanto si fa per l'occupazione indipendente. Per la confederazione sono positivi il ritorno dei voucher ed "un primo passo nella direzione del taglio del cuneo fiscale, anche se bisogna procedere verso una riduzione più generale del costo del lavoro. Positivo anche l'intervento sulle agevolazioni per le assunzioni di giovani, magari proseguendo in prospettiva con la staffetta generazionale a fronte di pensionamenti anticipati", ma "servono misure mirate a rinforzare il sistema di formazione e delle politiche attive, indispensabili per garantire una maggiore e più qualificata occupazione, insieme ad una formazione mirata per l'avvio di nuove imprese". (ANSA).