Inps: aperte procedure per riesame domanda bonus 200 euro

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Le categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere all'indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti (il bonus 200 euro) ove la stessa sia stata respinta possono ora presentare richiesta di riesame.

Lo fa sapere l'Inps con una nota.

L'utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla sezione del sito da cui ha trasmesso la domanda ("Indennità una tantum 200 euro"). Per le istanze in stato di "Respinta" è infatti disponibile il tasto "Chiedi riesame", che consente di inserire la motivazione della richiesta e - attraverso la funzione "Allega documentazione" - eventuali documenti a supporto. (ANSA).