Indice Pmi eurozona, manifatturiero resta sotto soglia 50

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - L'indice S&P Global Pmi per il settore manifatturiero dell'Eurozona di novembre è aumentato, quindi migliorato, leggermente, a 47,1 da 46,4 di ottobre. Detto questo, raggiungendo per la quinta volta in altrettanti mesi un valore inferiore a 50, l'indice dei responsabili agli acquisti del settore ha segnalato un altro peggioramento dello stato di salute del manifatturiero.

Tutte le nazioni dell'eurozona monitorate, che nell'insieme costituiscono circa il 90% dell'attività dell'eurozona, hanno registrato valori dei relativi Pmi manifatturieri al di sotto della soglia critica di non cambiamento di 50. (ANSA).