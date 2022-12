Imprese:nasce da Aicim e Aisom l'Osservatorio Permanente Pmi

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - Nasce, nel mondo dell'economia italiana, l'Osservatorio Permanente per le Pmi. Il nuovo organismo che si propone di analizzare e tenere monitorata la situazione delle piccole e medie imprese nazionali generando e promuovendo cultura d'impresa, prende vita dall'attività di Aicim-Associazione Italiana Cultura d'Impresa e Management, e Aisom- Associazione Nazionale delle Imprese, ed è stato presentato a Bologna nel corso del convegno 'Strategia per il Rinascimento delle Pmi'.

In base a i dati raccolti dal Rapporto Regionale PMI 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, sono 160.000 le società italiane che, impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d'affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa a cui si aggiungono tutte le microimprese presenti sul territorio.

"Nonostante questi impressionanti numeri - osserva in una nota commenta Gianmarco Biagi, presidente di Aicim e Aisom - da sempre assistiamo alla mancanza di un piano industriale nazionale organico per lo sviluppo delle Pmi italiane. E' necessario individuare un modello compatibile con la nostra cultura aziendale, ma che ne superi gli attuali limiti per sapere concretamente cos'è importante fare e in che modo. Nasce così l'Osservatorio Permanente per le Pmi - conclude - con il lavoro congiunto delle Associazioni ma anche di importanti esponenti del tessuto economico, istituzionale e culturale del Paese che vogliono il Rinascimento delle Pmi". (ANSA).