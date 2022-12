Imprese: Confindustria, in Chianti esempi sostenibilità

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - "Il Chianti si conferma terra d'imprese innovative, all'avanguardia e sostenibili; è un territorio attrattivo, come dimostrano i corposi investimenti arrivati negli ultimi dieci anni, che possono essere da capofila per altri. Il Chianti è un polo di attrattività di livello internazionale". È il messaggio, in una nota, di Claudio Tongiani, presidente di Confindustria Fiorentina Sud - Chianti.

"Come imprenditoria, visto che ci confrontiamo quotidianamente con il mercato e con la competizione globale - ha ripreso Tongiani -, siamo sempre capaci di concretizzare e mettere a frutto gli stimoli e i principi, anche quelli che ci sembrano alti. Con l'evento di Confindustria Firenze del 28 novembre, ospitato in una importante realtà del territorio chiantigiano, al quale hanno partecipato Sace, che ha presentato un programma di supporti e servizi finanziari per la transizione ecologica, e Scuola Superiore Sant'Anna, abbiamo dimostrato che sostenibilità e circolarità sono pratiche quotidiane delle nostre imprese. Casi concreti di impresa fatta bene, di investimenti fatti bene, nel rispetto del diritto all'ambiente, in linea con la necessità di gestire le risorse in tempi di scarsità". "Sono molto contento, inoltre, che si intervenuti imprenditori da Firenze e da Siena, oltre a manager di realtà industriali e produttive di prim'ordine. Il nostro Chianti ha un bel presente ma può avere grandi prospettive e competere anche a livello europeo e mondiale". All'evento di Confindustria Firenze sono intervenuti il presidente Maurizio Bigazzi e il vicepresidente Lapo Baroncelli, nonché la presidente della sezione alimentare di Confindustria Firenze Silvia Donnini, top manager di Carapelli, che ha portato la sua testimonianza.

