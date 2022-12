Energia: Confindustria, la tutela dell'ambiente con competenze

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Interventi ambientali, tecnologie innovative, sviluppo delle competenze attraverso gli Its, scuole di alta specializzazione: sono stati questi i temi del workshop, organizzato questo pomeriggio a Potenza, da Confindustria Basilicata con Eni Rewind che "gestisce tutti i rifiuti provenienti sia dalle attività di risanamento ambientale sia da quelle industriali delle realtà Eni, valorizzandone il recupero e il riutilizzo", come ha detto ha riferito il responsabile per l'area Centro Sud, Sandro Olivieri.

"La Basilicata - ha evidenziato il presidente vicario di Confindustria Basilicata, Margherita Perretti - per dimensioni e risorse può diventare un laboratorio di sperimentazione della riqualificazione e della transizione ecologica".

All'incontro ha partecipato anche il vice presidente nazionale di Confindustria, con delega al Capitale umano, Giovanni Brugnoli che ha sottolineato l'importanza della formazione. "La sfida delle competenze - ha detto - è cruciale per la capacità competitiva del nostro Paese. Fondamentale è il sistema formativo Its che prevede 128 fondazioni in ogni categoria merceologica. Esso è aderente alle nostre esigenze che sono di competenze e concorrenza nel mercato del lavoro".

"In Basilicata - ha detto il direttore dell'Its Efficienza Energetica, Giuseppe Paternò - al termine del primo biennio il 77% dei diplomati ha trovato stabile occupazione. E dell'esperienza lucana ha sottolineato anche "l'importante riconoscimento che ha visto protagonisti due allievi dell'Academy a cui è stato conferito il premio Industry 4.0 Its per un prototipo di infisso fotovoltaico".

"Le imprese dell'indotto dell'Oil & Gas in Basilicata - ha sottolineato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, concludendo i lavori - hanno sviluppato il settore delle bonifiche: tale esperienza potrà avere ricadute positive per le imprese, l'occupazione, salute e ambiente, vincendo anche la sfida delle competenze". (ANSA).