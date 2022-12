Cultura: notai vicini al patrimonio artistico, evento a Roma

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - 'Notariato e nuove tecnologie a servizio del patrimonio artistico e museale. Realtà virtuale e garanzie': è questo il titolo del convegno che si terrà domani, venerdì 2 dicembre, a Roma, a partire dalle 9:30, presso l'auditorium del MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (in via Guido Reni), organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato in collaborazione con Notartel Spa, la società informatica del Consiglio nazionale della categoria professionale. "Al centro del dibattito il progetto del Notariato volto potenziare lo strumento dell'Art Bonus attraverso la 'tokenizzazione' dei crediti d'imposta - e la loro circolazione - per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. L'obiettivo del Notariato - recita una nota - è sostenere il mercato dell'arte italiano e dare impulso al mecenatismo culturale, attraverso l'utilizzo della tecnologia e della garanzia notarile". (ANSA).