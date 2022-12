Comuni: Termoli; avviso progetti innovazione nel welfare

(ANSA) - TERMOLI, 01 DIC - Pubblicato un avviso pubblico per la sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel welfare in ambito locale. E' l'obiettivo di "Start" di cui il Comune di Termoli è capofila nell'ambito delle attività dell'Area Urbana di Termoli che comprende le amministrazioni di Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Campomarino oltre la città adriatica.

Con determina dirigenziale del settore VII è stato approvato il documento strategico dell'area urbana di Termoli, a valere sui fondi PSC- ex Por Molise Fesr/Fse 2014/2020 Molise, denominato progetto "Start" rivolto ad imprese del terzo settore e cooperative sociali, al fine di ricevere contributi per progetti di innovazione sociale nel welfare locale. Le domande possono essere inviate fino al 30 dicembre prossimo, alle ore 23:59. I moduli del progetto possono essere scaricati dal sito web del Comune di Termoli, area avvisi dell'Area Urbana. (ANSA).