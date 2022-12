Cdp,Mcc e Finnat sottoscrivono 2/a emissione Basket Bond Pmi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Prende il via oggi la seconda emissione di minibond da 20 milioni sottoscritto da Cdp (al 50%) Mcc (30%) e Banca Finnat (20%) e dedicato alle imprese quotate sul segmento Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana. Le quattro imprese emittenti, Cofle SpA, Innovatec SpA, Kolinpharma SpA e Fenix Entertainment SpA, finanzieranno così "i rispettivi programmi di sviluppo e crescita" e puntano a rafforzare capacità competitiva e posizionamento di mercato degli stessi.

Lo si legge in una nota, che ricorda come il programma, avviato nell'ottobre 2021 e che prevede l'emissione di titoli obbligazionari fino a 50 milioni, era partito con una prima emissione da 13 milioni da parte di tre quotate sul segmento Egm.

Cassa Depositi e Prestiti ha agìto come anchor investor dell'operazione, Mediocredito Centrale e Banca Finnat come investitori. Il programma Basket Bond Euronext Growth è coordinato da Banca Finnat come arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. Banca Finint agisce in qualità di servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei Portatori dei titoli e banca agente, lato Growth Market Basket Bond Srl, oltre che come banca agente di regolamento e banca pagatrice, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti da Crccd per gli aspetti legali dell'operazione.

Il programma - spiega la nota - ha una durata pluriennale e risorse per finanziarie ulteriori nuove emissioni "finalizzate a supportare la dinamica di sviluppo e potenziare le opportunità di crescita di realtà quotate su Euronext Growth Milan", mercato di crescita per le PMI dedicato al listing di realtà con alte potenzialità di crescita. (ANSA).