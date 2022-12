A Rimini il meeting Giovani Imprenditori di Confartigianato

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - Una due giorni riminese per 150 giovani imprenditori di Confartigianato. Domani e sabato, nella città romagnola, si si radunerà il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato per un meeting nazionale dedicato alla formazione, dal titolo 'Next Generation Leadership - Leadership e cambiamento nelle organizzazioni: il ruolo del Movimento', alla presenza dei vertici nazionali e regionali di Confartigianato Imprese.

A guidare il meeting Gabriella Rania della 'Roberto Re Leadership School', che, spiega una nota, "punterà l'attenzione su strumenti e competenze per sviluppare, allenare e valorizzare le abilità e le strategie di guida di sé stessi e del proprio team di lavoro". (ANSA).