++ Meloni a Agci,presidio contro uso distorto delle cooperative

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "La cooperazione e la mutualità possono fare la differenza, realizzando quel tessuto comune capace di innervare e rinsaldare le nostre comunità. Così come è fondamentale il presidio di legalità, di vigilanza e di controllo esercitato da realtà come la vostra per contrastare un utilizzo distorto della forma cooperativa". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del sessantesimo anniversario dell'Agci, l'Associazione generale delle cooperative italiane. (ANSA).