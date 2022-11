Welfare: Fdi E-R,fondi regione a sostegno strutture anziani+RPT+

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - La Regione aiuti le residenze per anziani alle prese con le spese straordinarie sostenute durante la pandemia da Coronavirus e per il caro-bollette.

A chiederlo alla giunta dell'Emilia-Romagna è un'interrogazione di Fratelli d'Italia a firma di Giancarlo Tagliaferri (primo firmatario), Marta Evangelisti e Luca Cuoghi in cui si ricorda come "l'aumento dei costi rispetto al 2021 sta incidendo in maniera significativa sulla vita stessa delle strutture residenziali sociosanitarie".

Per Fdi "si rende necessario sostenere le strutture socio sanitarie accreditate al fine di garantire dei presidi territoriali fondamentali, ed impedire l'ingenerarsi di una crisi incontrovertibile del settore socio sanitario e del relativo sistema welfare perché senza un sostegno al settore l'unica possibilità per garantire la sopravvivenza di tante strutture residenziali sociosanitarie sarà l'aumento delle rette che andranno a gravare sulle famiglie degli anziani e dei fragili, oppure gli amministratori saranno costretti ad agire sui costi, tagliando alcuni servizi, fino alla chiusura parziale o totale delle strutture e una ricaduta sul Sistema Sanitario Nazionale". (ANSA).