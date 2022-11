Uruguay: ambasciata italiana promuove incontri missione Sace

(ANSA) - MONTEVIDEO, 30 NOV - Nel corso di una missione condotta a Montevideo da Pauline Sebok, direttrice Americas Region della Società Assicurativa per il Credito all'Esportazione (Sace), l'ambasciata d'Italia a Montevideo ha organizzato, insieme alla Camera di commercio italo-uruguaiana (Cmui), un incontro di presentazione dei servizi offerti a beneficio delle imprese interessate ai prodotti Made in Italy.

Nell'incontro tenutosi in Ambasciata, indica un comunicato, "sono stati in particolare illustrati i meccanismi per la concessione delle garanzie assicurative e i nuovi programmi ideati dalla Sace che, attraverso finanziamenti a istituzioni pubbliche straniere, mirano a stabilire rapporti di partenariato per la realizzazione di iniziative a favore della proiezione all'estero del sistema produttivo italiano".

La missione, si dice infine, "ha incluso, con il sostegno di ambasciata e Cmui, incontri con enti governativi e con alcune tra le maggiori imprese dell'Uruguay. (ANSA).