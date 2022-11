Professioni: Cassa Commercalisti, avanzo da 598 mln nel 2023

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - "La Cassa Dottori Commercialisti prevede di chiudere i bilancio 2023 con un avanzo di 598 milioni, in miglioramento rispetto al pre consuntivo 2022 di 331 milioni, gli iscritti ad oggi sono 73 mila e prevediamo un tasso di crescita di 1.000-1.200 unità l'anno prossimo al netto delle cancellazioni e dei pensionamenti". Lo rimarca il vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti Michele Pirotta a margine dei lavori del convegno 'Verso nuove rotte-Strategie e strumenti di navigazione per i dottori commercialisti di domani' organizzato a Genova dall'ente.

"Dall'analisi dei dati emerge una positiva visione futura per la nostra professione. - commenta Pirotta - Il Pnrr offre buone opportunità alla nostra categoria, potrebbe essere un altro stimolo per una professione come la nostra che ha bisogno di progetti e progettualità di lungo periodo". (ANSA).