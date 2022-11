Pmi: progetto Faber inserisce 8 ricercatori in Pmi Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Otto giovani neolaureati entrano nelle micro, piccole e medie imprese del territorio fiorentino per fare ricerca, e conseguire il percorso di dottorato presso l'Università di Firenze: è la quarta edizione del progetto Faber, nato per facilitare l'incontro fra il mondo dell'impresa e quello della ricerca, promosso da Fondazione Cr Firenze insieme a Confindustria Firenze e alla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione.

Le aziende coinvolte hanno potuto assumere un ricercatore grazie a un contributo annuo di 20mila euro, per almeno due anni (e un massimo di tre). Alessio Anticaglia, 24enne laureato in Ingegneria Meccanica, per l'azienda Meccanica 42 svilupperà modelli numerici e sistemi di controllo per lo sviluppo di simulatori di guida per auto e altri veicoli stradali. Sempre in ambito automotive ma anche aeronautico, Niccolò Casini si occuperà di approfondire tematiche del Design for Additive Manufacturing attraverso calcoli sulla fluidodinamica all'interno di Ergon Research. Damiano Barbato, 34 anni, laureato in scienze e tecnologie alimentari, si occuperà nell'azienda FoodMicroTeam Srl di sviluppare preparati microbici per bevande e alimenti.

E' in ambito sanitario il progetto di ricerca di Francesco Merli, 25 anni, presso Visia Lab Srl, azienda specializzata in hardware e software per la diagnostica clinica. Stefano Vincenzo Scordamaglia, presso Gestione Silo Srl, si occuperà di migliorare la qualità dei processi di produzione interni all'azienda, che si occupa di ottica di precisione. Infine Fabio Biffoli per Materia Firenze Lab, Giulio Pappaianni per Lotti Srl e Elena Mariani per Eco-Tech Finish, svilupperanno soluzioni innovative nel mondo della galvanica. (ANSA).