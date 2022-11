Piemonte: bando 'Birth welfare' per nidi e asili nelle pmi

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Con una cicogna finta posata sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, l'assessorato regionale alle Politiche Sociali ha annunciato oggi la nascita del bando 'Birth Welfare', la nuova misura che fa seguito a 'Vita nascente'.

"Il fondo regionale 'Vita nascente- spiega l'assessore Maurizio Marrone - era solo il primo passo della rivoluzione delle culle che parte dalla Regione Piemonte. Dopo i 460.000 euro messi a bando per le associazioni di tutela materno infantile e i servizi socio assistenziali per aiutare le gestanti in difficoltà, parte un nuovo avviso pubblico per un milione di fondi regionali, che ho riservato nell'ultima variazione di bilancio, destinato alle imprese per realizzare nidi e asili all'interno delle aziende oppure far fruire ai propri dipendenti strutture esterne già esistenti per i loro figli, per campi estivi, per aggiornamento professionale post congedo parentale".

Con il 'Birth welfare' "metteremo tante donne e coppie nelle condizioni di avere figli senza rinunciare alla dimensione lavorativa e professionale, contrastando l'inverno demografico con politiche concrete di pari opportunità", conclude Marrone.

Destinatari prioritari della misura sono le Piccole e Medie imprese, anche in collaborazione tra di loro per la realizzazione di servizi di welfare destinati a dipendenti e collaboratori. Altri servizi proponibili riguardano gli strumenti per il telelavoro/smart working, per la conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro, per servizi di supporto nell'assistenza famigliare.

il bando scade il 29 dicembre 2022. (ANSA).