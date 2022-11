Pensioni:Durigon,su Opzione Donna lavoriamo per soluzione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Su Opzione Donna "si sta lavorando alacremente con il Mef per capire quale possa essere la soluzione più adeguata da mettere in campo. Non posso fare annunci oggi. Ma stiamo lavorando". Lo afferma durante l'evento di Diversity & Inclusion Hub alla Lanterna di Fuksas il sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon, rispondendo a una domanda sulle notizie di riunione al Ministero per lavorare a una modifica della norma relativa ad Opzione Donna. (ANSA).